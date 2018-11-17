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Фото: Рамиз Бахтияров

Самандарова: мы намерены развивать туризм не только в Хиве и Бухаре

Радио
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Начальник департамента госкомитета по инвестициям Узбекистана Дилфуза Самандарова рассказала, в какие регионы будут привлекать инвесторов.

Узбекистан ожидает прямых иностранных инвестиций в следующем году в размере 4,6 миллиарда долларов, рассказала начальник департамента госкомитет по инвестициям республики Дилфуза Самандарова на Международном инвестиционном форуме в сфере туризма, прошедшем в Ташкенте.

"У каждого региона есть свои льготы и преференции, и руководство само уже принимает решения для привлечения инвесторов – иностранных и отечественных. Также Госкомтуризма инициирует новые льготы и условия – подключение Wi-Fi, открытие тематических парков, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров", - цитирует Sputnik Узбекистан ее слова.

Самандарова подчеркнула, что госкомитет по инвестициям каждый раз старается диверсифицировать туристический рынок, чтобы регионы могли продемонстрировать свой потенциал.

"То есть мы презентуем потенциал сильных регионов, но при этом стараемся расширять возможности других регионов", - объяснила она.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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