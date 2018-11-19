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Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук
© ci-razvedka.narod.ru

Ющук о том, зачем странам нужен кодекс поведения в интернете

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Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, почему американцы предлагают свою альтернативу российской резолюции о поведении в киберпространстве.

"Американский проект практически не предусматривает конкретики, а значит, не предусматривает ответственности. США просто не хотят себя ограничивать и одновременно не хотят отдавать инициативу России", - объяснил Ющук в эфире радио Sputnik.

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В начале ноября первый комитет Генассамблеи ООН подавляющим большинством голосов одобрил предложенную Россией резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в интернете. Этого Москва добивалась 20 лет. В начале декабря документ будет вынесен на рассмотрение всей Генассамблеи. США и их союзники, однако, российскую инициативу не одобрили и разработали альтернативный документ.

Теги:
Интернет, киберпреступность, Россия, США



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