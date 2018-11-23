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Владимир Шустер
© Foto : Из личного архива Владимира Шустер

Шустер: Узбекистан заинтересован в инвестициях в нефтегазовую сферу

Радио
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Главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа, почетный нефтяник РФ Владимир Шустер рассказал Sputnik, насколько велики могут быть запасы нефти и газа в Узбекистане.

Узбекистан намерен до 2030 года реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на недавнем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой промышленности.

Как отметил Шустер, ресурсы нефти и газа, имеющиеся в республике, могут заинтересовать многие зарубежные компании, в том числе и "Газпром".

"Узбекистан заинтересован в привлечении новых материально-технических средств, чтобы затем вложить деньги в освоение новых ресурсов", - сказал он.

Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" планирует за десять лет увеличить с 2% до 7% долю переработки газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет привлечения инвесторов из Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.




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