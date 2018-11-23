Шустер: Узбекистан заинтересован в инвестициях в нефтегазовую сферу

Узбекистан намерен до 2030 года реализовать 30 инвестиционных проектов стоимостью 36,5 миллиарда долларов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке углеводородов, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на недавнем совещании, посвященном текущему состоянию нефтегазовой промышленности.
Как отметил Шустер, ресурсы нефти и газа, имеющиеся в республике, могут заинтересовать многие зарубежные компании, в том числе и "Газпром".
"Узбекистан заинтересован в привлечении новых материально-технических средств, чтобы затем вложить деньги в освоение новых ресурсов", - сказал он.
Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" планирует за десять лет увеличить с 2% до 7% долю переработки газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет привлечения инвесторов из Японии, США, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы.