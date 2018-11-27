Президенту США Дональду Трампу нужна встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, считает политолог Юрий Светов. Другие игроки желают, чтобы этого не произошло.

Светов: одна из целей провокации Украины — сорвать переговоры Путина и Трампа /

Эксперт напомнил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко и его окружение были категорически против победы Трампа на выборах, они делали ставку на Хиллари Клинтон.

"Даже известны довольно оскорбительные комментарии по поводу Трампа, когда он был кандидатом. Он человек с долгой памятью и вряд ли это забыл", — сказал Ищенко.

По мнению политолога, Трамп не испытывает симпатии к Порошенко. К примеру, он проигнорировал того на торжественной церемонии в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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