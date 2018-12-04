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Выступление Геннадия Онищенко в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Геннадий Онищенко назвал свои любимые узбекские блюда

Радио
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Узбекистан сегодня возрождает свою уникальную культуру – земледелие, заявил первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В эфире Sputnik Узбекистан бывший главный санитарный врач России рассказал, какой продукт, выращиваемый на узбекской земле, он любит больше всего, а также назвал неповторимые блюда, которые готовят только в Узбекистане.

"Узбеки всегда были земледельцами, тогда как в советские времена Узбекистан подчинялся разделению: он выращивал шесть миллионов тонн хлопка в год и не выращивал ни картофеля, ни зерна. Сегодня все возвращается на круги своя, и та уникальная узбекская культура земледелия и приготовления блюд, восстанавливается", — отметил он, посетовав, что узбекской продукции в России сегодня несопоставимо мало, при том что узбеков проживает достаточно большое количестве.

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко с визитом в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Геннадий Онищенко: плов в умеренных количествах — это чистое здоровье
Онищенко рассказал, что предпочитает айве и хурме узбекский перец – за его необычные вкусовые качества. А лепешка из тандыра на гузапае (высушенный стебель хлопчатника – прим. ред.), а также самса и манты – это его любимые блюда азиатской кухни.

Кроме того, отметил врач, узбекский плов, если им не злоупотреблять, тоже очень полезен, особенно, если запивать его зеленым чаем.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
Экспорт, Россия, Узбекская кухня, овощи, Узбекистан, Геннадий Онищенко



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