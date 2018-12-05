19:45 05 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Sputnik / Евгений Биятов

Захарова: прежде всего договор РСМД должны изучить юристы

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0

Представитель МИД России прокомментировала заявление США о намерении приостановить выполнение своих обязательств.

Во вторник Посольство США в Москве передало в МИД России официальную ноту с сообщением о намерении приостановить выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Дело в том, что нужно сначала изучить сам текст договора и посмотреть, есть ли там пункт о приостановлении. Давайте снова вернемся к этому вопросу. Есть гибридные схемы – "60 дней", приостановка, заморозка и разморозка, они из политического лексикона. Юристы-эксперты должны изучить этот документ и конкретно часть, касающуюся разрыва договоренностей", - заявила Захарова.

По ее словам, только исходя из этого можно будет делать выводы о приостановке договоренностей или окончательном выходе США из ДРСМД.

Теги:
Россия, США, Мария Захарова



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Бабко
    "Конкретных фактов пока нет"

    Торгпред России в Армении прокомментировал проверки, которые правоохранители провели на ЮКЖД и в "Газпром Армения".

  • Контроль качества продукции
    Не болейте!

    Почему в девятнадцати волостях Даугавпилсского края осталась только одна аптека, да и та находится под угрозой исчезновения?

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

  • Парламент
    Полный провал

    Прямо у здания парламента Молдовы обвалился асфальт. В результате образовалась яма, в которую угодил автомобиль.

  • Мартин Херем
    Новая смена

    Силы обороны Эстонии возглавил первый бригадный генерал в истории республики, не служивший в Советской армии.

  • Правительство Южной Осетии
    Плодотворный год

    Министр иностранных дел Южной Осетии обсудил с послом Абхазии отношения двух стран в 2018 году и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Американец рухнул в бассейн с аллигаторами – шокирующее видео
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054