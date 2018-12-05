Захарова: прежде всего договор РСМД должны изучить юристы

Во вторник Посольство США в Москве передало в МИД России официальную ноту с сообщением о намерении приостановить выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Дело в том, что нужно сначала изучить сам текст договора и посмотреть, есть ли там пункт о приостановлении. Давайте снова вернемся к этому вопросу. Есть гибридные схемы – "60 дней", приостановка, заморозка и разморозка, они из политического лексикона. Юристы-эксперты должны изучить этот документ и конкретно часть, касающуюся разрыва договоренностей", - заявила Захарова.

По ее словам, только исходя из этого можно будет делать выводы о приостановке договоренностей или окончательном выходе США из ДРСМД.