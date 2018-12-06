Добин об отзыве Ravon: это нормальная практика гарантийного обслуживания

Отзыв нескольких тысяч автомобилей Ravon не несет угроз для бренда, рассказал Sputnik Узбекистан автоэксперт Александр Добин.

"В отзыве нет ничего страшного, если смотреть в масштабе технической сложности автомобиля, поскольку речь идет о постпродажном гарантийном обслуживании", - прокомментировал Добин.

Добин об отзыве автомобилей Ravon /

Крупные японские, европейские и американские автомобильные бренды практикуют такой отзыв, напомнил он.

"Тем самым они показывают, что бренд следит за тем, чтобы владение автомобилем проходило без эксцессов", - добавил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в России будут отозваны 5219 автомобилей марки Ravon Nexia R3 из-за существующей вероятности технической неисправности, которая может привести к утечке из системы гидравлической жидкости.