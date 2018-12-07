Мелик-Гусейнов: телемедицина удобна для врачей, пациентов и бюджета

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал Sputnik, почему внедрение телемедицины в Узбекистане выгодно для врачей и пациентов.

В Узбекистане хотят открыть Центр единой медицинской информации и внедрить систему "умной медицины". В рамках проекта появится инфраструктура Единой телемедицинской сети (ЕТС), которая включит в себя все медучреждения республики. Благодаря телемедицинским технологиям врачи смогут общаться с пациентами, которые будут находиться в другой клинике.

"Это удобнее для всех: для врачей, пациентов, организаторов здравоохранения и для бюджета", - заявил Sputnik Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что Узбекистан - крупная страна с большим населением и уровень медицинской помощи и ее доступности стоит повышать. Например, можно обратиться к опыту соседних Казахстана и России.