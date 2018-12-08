Ковалев: с единым актом иностранным инвесторам будет проще в Узбекистане

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев пояснил Sputnik, почему унификация инвестиционного законодательства повысит привлекательность Узбекистана в глазах тех, кто готов вкладывать в республику.

Проект закона "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" опубликован для общественного обсуждения в Узбекистане. Он призван объединить разрозненное сейчас инвестиционное законодательство в один унифицированный акт, который обеспечит единство инвестиционного пространства, равенство правого режима для узбекских и иностранных инвесторов, создаст условия для эффективного функционирования инвестиционного рынка Узбекистана.

"Такие законы нужны для того, чтобы создавать соответствующий инвестиционный климат и привлекать вложения в национальную экономику", - считает Ковалев.

Он пояснил, что в ситуации, когда национальных ресурсов не хватает для того, чтобы развивать экономику, от эффективного привлечения иностранных инвестиций зависит экономический рост.

Принятие унифицированного законодательного акта позволит инвесторам быстрее разобраться в ситуации в Узбекистане и быстрее принять решение о вложении средств, полагает эксперт.