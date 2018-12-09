19:26 09 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
психолог Анжела Ладария
Sputnik

Ладария: как сказать ребенку, что Дед Мороз не принесет дорогой подарок

Радио
Получить короткую ссылку
40 0 0

Психолог Анжела Ладария рассказала, что делать, если ребенок заказал на Новый год слишком дорогой подарок.

"Дети сейчас пишут такие желания, которые не всегда выполнимы. Тут, конечно, все будет упираться в бюджет семьи. Если даже есть возможность у родителей вручить чаду дорогой подарок, стоит ли это делать?! Мне кажется, тут каждый в своей семье должен решать индивидуально. Если родители платежеспособны, а ребенок действительно заслуживает поощрения своим образом жизни, поведением, учебой, то почему бы и нет?" - сказала эксперт в эфире радио Sputnik Абхазия

Корова и русалочий хвост: Дед Мороз назвал самые необычные желания россиян

Она отметила, что малышам способность верить в чудеса дает больше возможностей выстоять в жизненных ситуациях. Кроме того, послание Деду Морозу - хороший способ воспитания.

По теме

Письма Деду Морозу: что просят на Новый год взрослые и дети
Где установят главную новогоднюю елку Узбекистана
К маленьким ташкентцам на новогодний концерт придет Баба Яга
Теги:
Психология, Новый год, Дед Мороз



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Бобры пришли в супермаркет в США
В США бобры зашли в супермаркет и стали звездами Сети - видео
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054