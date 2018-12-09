Ладария: как сказать ребенку, что Дед Мороз не принесет дорогой подарок

"Дети сейчас пишут такие желания, которые не всегда выполнимы. Тут, конечно, все будет упираться в бюджет семьи. Если даже есть возможность у родителей вручить чаду дорогой подарок, стоит ли это делать?! Мне кажется, тут каждый в своей семье должен решать индивидуально. Если родители платежеспособны, а ребенок действительно заслуживает поощрения своим образом жизни, поведением, учебой, то почему бы и нет?" - сказала эксперт в эфире радио Sputnik Абхазия.

Корова и русалочий хвост: Дед Мороз назвал самые необычные желания россиян

Она отметила, что малышам способность верить в чудеса дает больше возможностей выстоять в жизненных ситуациях. Кроме того, послание Деду Морозу - хороший способ воспитания.