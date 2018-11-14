Корова и русалочий хвост: Дед Мороз назвал самые необычные желания россиян

Всероссийский Дед Мороз на пресс-конференции в Кемерово рассказал, что получает и бумажные, и электронные письма, причем каждое четвертое — от взрослого.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Деду Морозу пишут письма жители России всех возрастов. Могут попросить не только о подарке, но и совета — например, как встретить вторую половинку. Также попадаются послания, в которых взрослые пишут про ипотеки, кредиты и гаджеты, сообщает РИА Новости. От некоторых приходит целый список пожеланий.

"Как жена мужу пишет список покупок в магазине: сегодня нужно то-то и далее по цифрам. Такие письма я отдельно откладываю, сначала добрые просьбы исполняю. Это извечное противостояние материального и нематериального. Но больше всего трогают письма, которые люди абсолютно разного возраста пишут не про себя, а про своих соседей, родственников и знакомых", — рассказал Дед Мороз.

Говоря о необычных просьбах и подарках, Дед Мороз вспомнил, что в прошлом году подарил многодетной семье корову, в другом случае — русалочий хвост. Еще для детей устраивали полеты в аэротрубе и на вертолете, купание с дельфинами, поездку на балет в Мариинский театр.

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"Заходишь мальчику подарок подарить, а выходит бабушка, обнимает меня и говорит, что 60 лет меня ждала. Ради таких мгновений и стоит жить", — отметил Дед Мороз.

Волшебник отметит день рождения 18 ноября в Великом Устюге. Его поздравят с праздником российские "коллеги" и Морозы из других стран. Кстати, узбекский Корбобо вошел в первую пятерку рейтинга самых популярных у туристов Дедов Морозов в странах СНГ. На первом месте — Дзед Мароз из Беларуси.