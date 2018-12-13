16:23 13 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Певица Азиза
© Sputnik / Илья Питалев

Азиза: в соблюдающих традиции своего народа людях есть искра божья

Радио
Получить короткую ссылку
68 0 0

Эстрадная певица Азиза считает, что люди, которые уважают национальную культуру и владеют языком своего народа, никогда не совершат проступков.

"Если в человеке присутствует культура и он знает национальные традиции, то в этом человеке всегда есть божья искра. Он никогда не совершит проступок", - сказала артистка в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Она отметила, что сама выросла в музыкальной интеллигентной семье, где почитали национальную культуру.

"Мой отец Абдурахим Мухамедов - композитор-классик, заслуженный деятель культуры Узбекистана. Его творческое наследие по сей день изучают в музыкальных вузах республики", - подчеркнула певица.

Азиза родилась в Ташкенте и окончила музыкальную школу Успенского для одаренных детей. В 16 лет стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Садо".

По теме

Азиза: Барамыков был моим учителем и наставником
Азиза: на узбекских свадьбах нужны песни, которые могут петь все
Азиза отпразднует свой юбилей в Ташкенте
Теги:
традиции, Национальные языки, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Солдаты армянской армии
    Для армии не жалко

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости найти дополнительные 2,5 миллиарда долларов на нужды военных.

  • Мемориал жертвам нацистов в Злекас
    Злекская трагедия

    Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?

  • За порядком в Вильнюсе следят с помощью дронов
    Сверху виднее

    Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Операция космонавтов по обследованию обшивки Союза МС-09
Российские космонавты обнаружили отверстие в корабле "Союз МС-09"
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054