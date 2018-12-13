Азиза: в соблюдающих традиции своего народа людях есть искра божья

Эстрадная певица Азиза считает, что люди, которые уважают национальную культуру и владеют языком своего народа, никогда не совершат проступков.

"Если в человеке присутствует культура и он знает национальные традиции, то в этом человеке всегда есть божья искра. Он никогда не совершит проступок", - сказала артистка в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Она отметила, что сама выросла в музыкальной интеллигентной семье, где почитали национальную культуру.

"Мой отец Абдурахим Мухамедов - композитор-классик, заслуженный деятель культуры Узбекистана. Его творческое наследие по сей день изучают в музыкальных вузах республики", - подчеркнула певица.

Азиза родилась в Ташкенте и окончила музыкальную школу Успенского для одаренных детей. В 16 лет стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Садо".