Лион Измайлов: на рынке в Узбекистане вокруг Асомова собирались толпы людей

"Мы не раз приезжали в Ташкент, как-то в начале 2000-х были там в гостях втроем – я, Николай Лукинский и Регина Дубовицкая. Все мы часто снимались тогда, были популярны. Асомов нас встречал, везде водил, показывал город. Помню пришли на базар, а там вокруг нас стали собираться люди – сначала человек пятьдесят, потом сто, потом двести. Со всех рядов подходили, чтобы увидеть Асомова. Я схватил его за руку и говорю — надо убегать, иначе прохода не дадут", — вспоминает Измайлов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Ранее свои соболезнования в адрес семье скончавшегося узбекского артиста выразил другой известный юморист, давно друживший с Асомовым, Евгений Петросян.
Прощание с Обидом Асомовым пройдет в махалле Кукча 15 декабря.