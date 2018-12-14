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Писатель-сатирик Лион Измайлов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Лион Измайлов: на рынке в Узбекистане вокруг Асомова собирались толпы людей

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В Ташкенте на 56-м году жизни скончался известный актер и юморист Обид Асомов. Российский артист, писатель-сатирик Лион Измайлов в интервью Sputnik Узбекистан вспомнил, как виделся с ним в Ташкенте и как к нему относились на родине.

По словам Измайлова, популярность Асомова в Узбекистане просто зашкаливала.

"Мы не раз приезжали в Ташкент, как-то в начале 2000-х были там в гостях втроем – я, Николай Лукинский и Регина Дубовицкая. Все мы часто снимались тогда, были популярны. Асомов нас встречал, везде водил, показывал город. Помню пришли на базар, а там вокруг нас стали собираться люди – сначала человек пятьдесят, потом сто, потом двести. Со всех рядов подходили, чтобы увидеть Асомова. Я схватил его за руку и говорю — надо убегать, иначе прохода не дадут", — вспоминает Измайлов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Обид Асомов
© Международный пресс-клуб.
В Узбекистане скончался Обид Асомов
Сатирик добавил, что также приглашал Асомова принять участие в своей программе и его выступление имело большой успех у публики.

Ранее свои соболезнования в адрес семье скончавшегося узбекского артиста выразил другой известный юморист, давно друживший с Асомовым, Евгений Петросян.

Прощание с Обидом Асомовым пройдет в махалле Кукча 15 декабря.

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Теги:
Обид Асомов, Узбекистан



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