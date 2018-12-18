Махамадиев: Центробанк Узбекистана заинтересован в снижении долларизации

Главная цель Центробанка — обеспечение стабильности цен, отметил Рустам Махамадиев. В среднесрочной перспективе регулятор планирует перейти к инфляционному таргетированию — режиму денежно-кредитной политики, при котором ЦБ устанавливает количественную цель по инфляции и прикладывает все усилия для ее достижения.
"На следующий год прогнозируем инфляцию в диапазоне 13,5–15,5% по итогам года, в 2020 году — в диапазоне 10–12%", — рассказал Махамадиев.
В 2021 году, как ожидается, инфляция дойдет до пределов однозначного числа.
Эксперт также отметил, что Центробанк заинтересован в снижении долларизации, поскольку она влияет на эффективность денежно-кредитной политики, ее трансмиссионный механизм. И регулятор уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении.
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