Гереев об угрозах на границе с Афганистаном

Пограничные войска Узбекистана и Таджикистана впервые провели совместный военный совет, в рамках которого представили доклады об обстановке на афганских рубежах. О том, чем опасны приграничные территории, рассказал директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев.

Одной из главных угроз на границе с Афганистаном остается наркотрафик.

"Там очень много местных племен, которые, к большому сожалению, в силу социальной неразвитости не имеют другого промысла, кроме выращивания опиумного мака", — сказал Руслан Гереев.

По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, производство наркотиков в Афганистане в прошлом году выросло на 87% по сравнению с 2016 годом. Наркотрафик подпитывает террористическую и экстремистскую деятельность.

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По словам Руслана Гареева, у Таджикистана больше опыта в борьбе с этими проблемами, чем у Узбекистана, поскольку эта страна вплотную столкнулась с агрессией со стороны афганской границы.

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