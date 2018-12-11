Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев

Только в последние месяцы более 50 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Люди, остановившиеся в лагере в Мазари-Шарифе, выживая в нечеловеческих условиях.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и талибов. Кроме того, за последнее время в стране усилилось влияние запрещенной в России и некоторых других странах террористической группировки "Исламское государство". На различных площадках обсуждается вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами.

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Как рассказал пресс-секретарь Министерства по делам беженцев ИРА Исламуддин Джорат, Комитет по делам беженцев каждые три-шесть месяцев утверждает план оказания помощи нуждающимся.

"В 2018 году им выделяется материальная помощь. Людям также раздают необходимые вещи, в том числе зимние, выплачивают 15 тысяч афгани (200 долларов). В ряде районов помощь уже оказана, есть также районы, которые ожидают помощи", — сказал Джорат.

Отдельное внимание уделяется проблемам детей-беженцев, сообщает Sputnik Dari. По словам пресс-секретаря министерства, теперь дети могут обучаться в любых государственных общеобразовательных школах на общих основаниях без предъявления документов.

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