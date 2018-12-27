Попков о таксистах-иностранцах: в сфере автоперевозок нужны профстандарты

Российские депутаты в 2019 году намерены внести поправки в закон о пассажирских перевозках, чтобы запретить иностранцам работать в такси. По мнению председателя координационного совета профсоюза "Таксист", члена общественного совета при Минтрансе России, это необходимая мера, но внедрять ее нужно постепенно, без перегибов.

Представитель профсоюза подчеркнул, что необходимость ужесточения требований к водителям такси в России назрела давно, так что на эту проблему обратил внимание лично президент страны Владимир Путин. При этом, убежден Попков, важнее всего квалификация сотрудников таксомоторных компаний, а не их гражданство.

"Безусловно, в первую очередь мы должны создавать рабочие места для россиян и давать им возможность зарабатывать. Если же иностранцы хотят работать в этой сфере, то пусть получают российское гражданство или как минимум водительские удостоверения РФ. Это сложный и длительный процесс – отправляется запрос на родину этих граждан, а там могут возникнуть различные ситуации – либо он был лишен прав, или получал их вообще в третьей стране. Это все непросто", — заметил Попков.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Русские шашечки: иностранцам хотят запретить работать таксистами в РФ

По его словам, профсоюз готов оказывать легальным таксистам помощь в обучении и получении прав в рамках законодательства. При этом, предупредил он, надо быть готовым к дальнейшему ужесточению правил в этой сфере.

"Все эти меры необходимы, но вводить их нужно постепенно, чтобы избежать перегибов и, что называется, не раскачивать лодку и тем более не допускать перетекания этой истории в политику", — подчеркнул представитель профсоюза.

Глобальным решением проблемы он назвал внедрение в автотранспортную сферу профстандартов, которые сегодня работают лишь в системе РЖД.

"Тогда работодатель сможет сам готовить себе сотрудников и проверять их на соответствие той или иной квалификации. А если этого не сделает, будет наказан крупным штрафом. При таком подходе проблема иностранцев в сфере такси и безопасности дорожного движения решится сама собой", — заключил Попков.

Ранее с инициативой запретить работу таксистам с иностранными или международными водительскими удостоверениями выступили представители Сената РФ. Для того чтобы ныне работающие таксисты успели обменять действующие права, предлагалось ввести полугодовой переходный период.