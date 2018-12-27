Попков о таксистах-иностранцах: в сфере автоперевозок нужны профстандарты

"Безусловно, в первую очередь мы должны создавать рабочие места для россиян и давать им возможность зарабатывать. Если же иностранцы хотят работать в этой сфере, то пусть получают российское гражданство или как минимум водительские удостоверения РФ. Это сложный и длительный процесс – отправляется запрос на родину этих граждан, а там могут возникнуть различные ситуации – либо он был лишен прав, или получал их вообще в третьей стране. Это все непросто", — заметил Попков.
"Все эти меры необходимы, но вводить их нужно постепенно, чтобы избежать перегибов и, что называется, не раскачивать лодку и тем более не допускать перетекания этой истории в политику", — подчеркнул представитель профсоюза.
Глобальным решением проблемы он назвал внедрение в автотранспортную сферу профстандартов, которые сегодня работают лишь в системе РЖД.
"Тогда работодатель сможет сам готовить себе сотрудников и проверять их на соответствие той или иной квалификации. А если этого не сделает, будет наказан крупным штрафом. При таком подходе проблема иностранцев в сфере такси и безопасности дорожного движения решится сама собой", — заключил Попков.
Ранее с инициативой запретить работу таксистам с иностранными или международными водительскими удостоверениями выступили представители Сената РФ. Для того чтобы ныне работающие таксисты успели обменять действующие права, предлагалось ввести полугодовой переходный период.