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Андрей Попков
© Facebook / Судимир Ясный‎

Попков о таксистах-иностранцах: в сфере автоперевозок нужны профстандарты

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Российские депутаты в 2019 году намерены внести поправки в закон о пассажирских перевозках, чтобы запретить иностранцам работать в такси. По мнению председателя координационного совета профсоюза "Таксист", члена общественного совета при Минтрансе России, это необходимая мера, но внедрять ее нужно постепенно, без перегибов.

Представитель профсоюза подчеркнул, что необходимость ужесточения требований к водителям такси в России назрела давно, так что на эту проблему обратил внимание лично президент страны Владимир Путин. При этом, убежден Попков, важнее всего квалификация сотрудников таксомоторных компаний, а не их гражданство.

"Безусловно, в первую очередь мы должны создавать рабочие места для россиян и давать им возможность зарабатывать. Если же иностранцы хотят работать в этой сфере, то пусть получают российское гражданство или как минимум водительские удостоверения РФ. Это сложный и длительный процесс – отправляется запрос на родину этих граждан, а там могут возникнуть различные ситуации – либо он был лишен прав, или получал их вообще в третьей стране. Это все непросто", — заметил Попков.

Участники всероссийской акции бойкота Яндекс.Такси
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Русские шашечки: иностранцам хотят запретить работать таксистами в РФ
По его словам, профсоюз готов оказывать легальным таксистам помощь в обучении и получении прав в рамках законодательства. При этом, предупредил он, надо быть готовым к дальнейшему ужесточению правил в этой сфере.

"Все эти меры необходимы, но вводить их нужно постепенно, чтобы избежать перегибов и, что называется, не раскачивать лодку и тем более не допускать перетекания этой истории в политику", — подчеркнул представитель профсоюза.

Глобальным решением проблемы он назвал внедрение в автотранспортную сферу профстандартов, которые сегодня работают лишь в системе РЖД.

"Тогда работодатель сможет сам готовить себе сотрудников и проверять их на соответствие той или иной квалификации. А если этого не сделает, будет наказан крупным штрафом. При таком подходе проблема иностранцев в сфере такси и безопасности дорожного движения решится сама собой", — заключил Попков.

Ранее с инициативой запретить работу таксистам с иностранными или международными водительскими удостоверениями выступили представители Сената РФ. Для того чтобы ныне работающие таксисты успели обменять действующие права, предлагалось ввести полугодовой переходный период.

Теги:
Госдума РФ, работа, законодательство, Мигранты, такси, Россия



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