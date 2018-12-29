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Эксперт Михаил Йоффе
Из личного архива

Йоффе: арест Вышинского носит не правовой, а политический характер

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Продлевать арест Вышинского будут столько, сколько надо будет украинским властям, а не столько, сколько установлено законом, заявил правозащитник Михаил Йоффе.

В эфире Sputnik Беларусь Йоффе прокомментировал продление ареста руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Украинские власти готовят себе определенные парашюты для того, чтобы оправдывать агрессию по отношению к историческому соседу ― России, и для этого создаются враги, которые должны находиться в местах лишения свободы. Мы имеем как раз такой пример с представителем СМИ, чей арест будут продлевать, продлевать и продлевать столько раз, сколько будет нужно властям, а не столько, сколько это установлено законом", ― отмечает Йоффе.

По словам эксперта, продление ареста Кирилла Вышинского со всей очевидностью носит не правовой, а политический характер и преследует совершенно иную цель, чем это написано в законе. Вероятнее всего, эта цель ― держать человека для обмена на неких украинских националистов, задержанных либо арестованных на территории России или Крыма, убежден правозащитник.




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