Джураева о том, чем опасен закон о "поручительстве" за мигрантов

С 16 января граждане и компании, которые пригласили приезжих, берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдение заявленных целей.
"Этот закон направлен на ответственность юридических лиц за приглашение и пребывание иностранцев в России. Но вместе с тем он дает возможность и физическим лицам приглашать мигрантов. А значит, появится огромное количество посредников, которые начнут торговать приглашениями", — пояснила Гавхар Джураева Sputnik Таджикистан.
По ее мнению, штраф в четыре тысячи рублей не остановит недобросовестных посредников, поскольку стоимость такого приглашения может достичь 30 тысяч.
Джураева считает, что такое приглашение должно быть мотивировано от физического лица и отслежено ответственными за это структурами.
"Для юридических лиц хотя бы предусмотрен большой штраф (от 400 до 500 тысяч рублей. — Прим. ред.)", — отметила она.
Эксперт добавила, что этот закон должен "обрасти деталями". В частности, важно, чтобы фирма приглашала работника только на конкретную должность.
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