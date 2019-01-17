Джураева о том, чем опасен закон о "поручительстве" за мигрантов

Закон о "поручительстве" за приглашенных в Россию мигрантов может повлечь за собой торговлю приглашениями, считает эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

С 16 января граждане и компании, которые пригласили приезжих, берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдение заявленных целей.

Джураева рассказала о приглашениях для мигрантов /

"Этот закон направлен на ответственность юридических лиц за приглашение и пребывание иностранцев в России. Но вместе с тем он дает возможность и физическим лицам приглашать мигрантов. А значит, появится огромное количество посредников, которые начнут торговать приглашениями", — пояснила Гавхар Джураева Sputnik Таджикистан.

По ее мнению, штраф в четыре тысячи рублей не остановит недобросовестных посредников, поскольку стоимость такого приглашения может достичь 30 тысяч.

Джураева считает, что такое приглашение должно быть мотивировано от физического лица и отслежено ответственными за это структурами.

"Для юридических лиц хотя бы предусмотрен большой штраф (от 400 до 500 тысяч рублей. — Прим. ред.)", — отметила она.

Эксперт добавила, что этот закон должен "обрасти деталями". В частности, важно, чтобы фирма приглашала работника только на конкретную должность.

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