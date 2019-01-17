Блинкин: строить дороги в сформировавшихся городах всегда жутко дорого

Директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин рассказал, насколько затратным получается строительство автомагистралей в условиях городской застройки и как формируется ценовая политика в Европе и в Азии.

Депутат кенгаша Сергелийского района Ташкента предлагает построить в узбекской столице платную шестиполосную автомагистраль протяженностью около 4,5 километров из Сергели до центра города. Тариф предлагается установить символический – всего в 2 тысячи сумов, что, по мнению инициаторов проекта, позволит быстро окупить затраты на строительство и обслуживание.

По словам эксперта ВШЭ Михаила Блинкина, в первую очередь подобные проекты преследуют не фискальные цели, а транспортно-логистические, а окончательное решение и вариант проекта зависит от расчетов специалистов.

"Практика строительства платных дорог в крупных городах есть, но она реализована по-разному. К примеру, в Канаде, где платных дорог по стране мало, в столице одна главная магистраль как раз платная. В Москве тоже есть одна трасса, которая проходит от Одинцова вдоль Кутузовского проспекта в сторону Москва-Сити. Смысл в экономии времени и разгрузке дорог", — пояснил Блинкин.

Говоря о затратах на такие проекты, он подчеркнул, что прокладка магистралей в городах – самый дорого и сложный вариант.

© Sputnik / Etvesh Stas Депутат предложил связать Сергели и центр города платной дорогой

"Одно дело строить в поле, там даже земельные вопросы порой бесплатно решаются. Но когда мы проникаем в город, то сталкиваемся с множеством задач и расходов, начиная от отселения жильцов сносимых домов и заканчивая перекладкой коммуникаций и выплатой экологических компенсаций. Это все жутко дорого, особенно если строится не дорога а мост или сложная развязка", — добавил эксперт.

Говоря о стоимости пользования платными дорогами, Блинкин заметил, что политика в этой сфере существенно отличается в Европе и Азии.

"Если в католических странах платная дорога – это некий бизнес-класс и плата почти символическая, так как большая часть расходов покрывается за счет налогов, то в Азии действуют рыночные законы – люди платят столько, сколько готовы заплатить", — пояснил эксперт.

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