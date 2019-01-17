Блинкин: строить дороги в сформировавшихся городах всегда жутко дорого

Депутат кенгаша Сергелийского района Ташкента предлагает построить в узбекской столице платную шестиполосную автомагистраль протяженностью около 4,5 километров из Сергели до центра города. Тариф предлагается установить символический – всего в 2 тысячи сумов, что, по мнению инициаторов проекта, позволит быстро окупить затраты на строительство и обслуживание.
"Практика строительства платных дорог в крупных городах есть, но она реализована по-разному. К примеру, в Канаде, где платных дорог по стране мало, в столице одна главная магистраль как раз платная. В Москве тоже есть одна трасса, которая проходит от Одинцова вдоль Кутузовского проспекта в сторону Москва-Сити. Смысл в экономии времени и разгрузке дорог", — пояснил Блинкин.
Говоря о затратах на такие проекты, он подчеркнул, что прокладка магистралей в городах – самый дорого и сложный вариант.
Говоря о стоимости пользования платными дорогами, Блинкин заметил, что политика в этой сфере существенно отличается в Европе и Азии.
"Если в католических странах платная дорога – это некий бизнес-класс и плата почти символическая, так как большая часть расходов покрывается за счет налогов, то в Азии действуют рыночные законы – люди платят столько, сколько готовы заплатить", — пояснил эксперт.
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