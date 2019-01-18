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Политолог Александр Асафов
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Асафов: Россия не нуждается в членстве в ПАСЕ

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По словам политолога, международные структуры зачастую не готовы не то что договариваться, но и выслушивать другую позицию.

Участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не нужно и может принести России дополнительные проблемы, заявил политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

"Безусловно, членство во всех этих замечательных структурах уже давно для России не то что невыгодно или избыточно, а просто не нужно. Поскольку эти площадки, несмотря на свою зависимость от России в плане денег, все равно транслируют чужой политический курс. Они не готовы не то что договариваться, но и просто выслушивать позицию, которая не синхронизирована с их. Поэтому получается, что мы оплачиваем чужую пропагандистскую, политическую и экономическую работу", - говорит эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что в этом году Россия не будет формировать делегацию для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Россия, ПАСЕ



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