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Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Поставнин: России нужна электронная система контроля мигрантов

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Тема:
Миграционное законодательство России (122)
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Экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин считает, что современная информационная система, как в Европе, позволит контролировать мигрантов в России.

Эксперт предложил использовать опыт европейских стран, у которых, как и в России, огромный поток мигрантов.

Рабочие-строители на крыше здания в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Больше ответственности: в России вступает в силу закон о "поручительстве"

"В ЕС существует мощная электронная система, которая учитывает всех приехавших мигрантов. России необходимо создать такую же", - предложил он в эфире радио Sputnik Таджикистан.

Он обращает внимание на то, что ранее в РФ было много проблем в связи с тем, что в качестве стороны, принимающей мигрантов, выступали посредники. Они ставили иностранца на миграционный учет, но не несли никакой отвественности за его действия.

В России с 16 января вступил в силу закон о "поручительстве" за приглашенных в Россию мигрантов. Теперь граждане и компании, которые пригласили приезжих, берут на себя частичную ответственность за их своевременный выезд из страны и соблюдением заявленных целей.

Тема:
Миграционное законодательство России (122)

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Теги:
трудовые мигранты, Миграция, мигрант, Россия



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