Викентий отреагировал на сообщения о притеснениях христиан в Узбекистане

Митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий в интервью Sputnik заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющихся притеснениях православных христиан в республике не соответствуют действительности. По словам священнослужителя, государство оказывает всяческую помощь всем конфессиям, с уважением относясь к представителям всех религий.

Правозащитная организация Open Doors включила Узбекистан в список государств с высоким уровнем притеснения христиан, разместив страну на 17-м месте из 50. Рейтинг вновь возглавила Северная Корея, на втором месте Афганистан. В список попали и соседи Узбекистана по Центральной Азии — Таджикистан (29-е место), Казахстан (34-е). Многоконфессиональная и многонациональная Россия оказалась на 41-й позиции. Российские эксперты уже назвали этот рейтинг политизированным, заметив, что в той же КНДР христиан практически нет, поэтому ставить страну в подобный список как минимум некорректно.

Узбекистан, всегда отличавшийся веротерпимостью и уважением к другим народам и религиям, также оказался в числе 50 "стран-гонителей" христиан, что совершенно не соотносится с существующим положением.

На Крещенском вечере, прошедшем в Ташкенте 20 января, митрополит узбекстанский Викентий прокомментировал корреспонденту Sputnik данные зарубежного фонда.

"Я с полной ответственностью заявляю, что ничего подобно в нашей республики нет. В Узбекистане всегда с уважением и заботой относятся ко всем традиционным конфессиям, тем более, что христианство не только одна из древнейших религий, но и вторая по числу верующих в стране. Прошедшие в республике рождественские и крещенские праздники в очередной раз доказали, что православных здесь уважают. Все ответственные за безопасность службы к нам относились с заботой и пониманием и обеспечили достойное проведения всех праздников", — заявил митрополит.

Кроме того, он поблагодарил президента Узбекистана за постоянное внимание к проблемам христиан и за проводимую в стране политику веротерпимости и дружбы между народами.