Узбекистан попал в список стран с высоким уровнем притеснения христиан

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В докладе правозащитной организации Open Doors Узбекистан оказался в числе стран, где уровень притеснения христиан "очень высок".

Международная благотворительная правозащитная христианская организация Open Doors опубликовала список из 50 стран (2019 World Watch List), где преследуют христиан. Рейтинг в 18-й раз подряд возглавила Северная Корея. К странам, где уровень преследования христиан чрезвычайно высок, также относятся Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Судан, Эритрея, Йемен и Иран. "Очень высокий" уровень преследования зафиксирован в Индии, Сирии, Ираке, Саудовской Аравии, Узбекистане, Нигерии и еще ряде стран. В категорию стран с высоким уровнем преследования христиан попали Таджикистан (29-е место), Казахстан (34-е) и Азербайджан (50-е). Россия оказалась на 41-м месте.

© Sputnik / Саид Царнаев Сколько православных отпраздновали Рождество в главном соборе Ташкента

Украина в список Open Doors не попала, хотя Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.

Религиовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в беседе с РИА Новости назвал рейтинг политически мотивированным и потому необъективным.

"Дело в том, что все подобные организации существуют за счет определенных грантов и, соответственно, зависят от грантодателя. Поэтому, к сожалению, все они весьма и весьма политизированы. Об одних странах они принимают информацию, о других нет - закрывают на нее глаза или принимают только частично. Поэтому все эти данные вполне укладываются в ту политическую картину, которую выстраивает главный грантодатель современного мира, а именно США", - сказал Дворкин.

© Flickr / Noborder Network В Нигерии имам спас от боевиков 260 христиан

По его словам, те страны, которые "дружат" с Соединенными Штатами, у них "на хорошем счету", и в этом смысле "отодвигаются" с первых строчек антирейтинга ниже. Те же государства, которые "не дружат с США - они, соответственно, пододвигаются поближе".

В частности, по мнению эксперта, только этой политической ангажированностью авторов доклада можно объяснить тот факт, что КНДР регулярно ставят в списке на первое место.

"В Северной Корее христиан-то фактически нет. Безусловно, КНДР - тоталитарное государство, очень жесткое, но я вообще не слышал о существовании каких-либо христиан Северной Кореи, за исключением общины Московского патриархата, которую там вообще никто не преследует. И даже храм им там построили", - отметил Дворкин.

Он также обратил внимание на тот факт, что в Ираке, Ливии, Сирии и некоторых других государствах гонения на христиан значительно усилились именно после вмешательства США в ситуацию в этих странах.

"Этот процесс чрезвычайно интенсифицировался после всех тех цветных революций, которые прошли с помощью США в регионе Ближнего Востока. Как ни относиться к тому же Саддаму Хуссейну, но он все же обеспечивал безопасность христиан, которые там жили, - сейчас же этого в Ираке и подавно нет", - подчеркнул эксперт.

Open Doors — международная благотворительная правозащитная христианская организация, ставящая своей целью помощь верующим в тех странах, где христианская вера подвергается преследованию и притеснению.

Конституция Узбекистана провозглашает отделение религии от государства, равенство религиозных организаций перед законом, свободу совести. Преобладающее большинство населения Узбекистана исповедует ислам (около 93%), христиане и иудеи составляют религиозные меньшинства.