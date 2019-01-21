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Тигран Мкртычев
Из личного архива Тиграна Мкртычева

Мкртычев об обнаруженном в Ташкенте кладе: такие находки – всегда сенсация

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Историкам предстоит разобраться, кому именно принадлежал найденный в столице Узбекистана клад, отметил доктор искусствоведения, директор государственного музея Рерихов, заместитель директора музея Востока Тигран Мкртычев. Вариантов немало.

"Для меня наибольший интерес представляют фамильные драгоценности Романовых, которые принадлежали Великому князю и пропали после его смерти. Все остальные вещи — раритетные книги, слитки золота, драгоценные монеты — могли, по сути, принадлежать кому угодно", — сказал Тигран Мкртычев в эфире радио Sputnik.

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Он отметил, что в Ташкенте всегда было много состоятельных европейских людей.

Кроме того, по еще одной из версий, клад мог принадлежать и китабскому беку Джурабеку.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Ташкент, клад



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