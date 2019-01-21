17:39 21 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Национальный университет Республики Узбекистан

Секретный клад: когда озвучат подробности о найденных в Ташкенте ценностях

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0

В Национальном университете Узбекистана Sputnik подтвердили, что клад действительно найден в этом году, сейчас специалисты работают с ним.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Официальную версию относительно якобы найденного в Ташкенте клада из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, сообщили Sputnik в Национальном университете Узбекистана.

Ранее в СМИ появилась информация, что ценности из особняка Романова, утраченные 80 лет назад и стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.

Клад золотых монет
© Sputnik/ Игорь Михалев
Был ли клад: Академия наук Узбекистана прокомментировала ташкентскую находку
Сообщалось, что клад, в котором оказались редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов, нашли специалисты Национального университета Узбекистана.

В университете подтвердили Sputnik, что клад действительно найден в этом году, в данный момент идут работы. Официальную версию относительно клада для журналистов и всех заинтересованных специалисты университета озвучат на специальном брифинге через месяц или полтора, заявил проректор Нажмидин Кадыров.

Был ли клад: Академия наук Узбекистана прокомментировала ташкентскую находку >>

Одноэтажная резиденция была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. После революции и гражданской войны часть коллекции его резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов - Дом приемов МИД Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Кровавая Луна: от России до Уругвая
Как выглядела луна во время лунного затмения
Как выглядела Луна во время затмения - видео
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054