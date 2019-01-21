Секретный клад: когда озвучат подробности о найденных в Ташкенте ценностях

В Национальном университете Узбекистана Sputnik подтвердили, что клад действительно найден в этом году, сейчас специалисты работают с ним.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Официальную версию относительно якобы найденного в Ташкенте клада из особняка великого князя Николая Константиновича Романова, сообщили Sputnik в Национальном университете Узбекистана.

Ранее в СМИ появилась информация, что ценности из особняка Романова, утраченные 80 лет назад и стоимостью превышающие миллион долларов, найдены в Ташкенте при раскопках в подвале старинного здания.

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Сообщалось, что клад, в котором оказались редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуда, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов, нашли специалисты Национального университета Узбекистана.

В университете подтвердили Sputnik, что клад действительно найден в этом году, в данный момент идут работы. Официальную версию относительно клада для журналистов и всех заинтересованных специалисты университета озвучат на специальном брифинге через месяц или полтора, заявил проректор Нажмидин Кадыров.

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Одноэтажная резиденция была построена в Ташкенте в 1891 году для Николая Константиновича Романова, внука российского императора Николая I, сосланного по решению царской семьи в Туркестанский край в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году. После революции и гражданской войны часть коллекции его резиденции была перемещена в местный музей искусства, остальное утрачено. В советское время здесь располагался республиканский Дворец пионеров, с начала 90-х годов - Дом приемов МИД Узбекистана.