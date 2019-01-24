Добин: Ravon в России из массового авто превратился в нишевой продукт

Автоэксперт Александр Добин объяснил, почему в России в три раза упали продажи автомобиля Ravon.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году GM Uzbekistan реализовала в России 15 078 автомобилей Ravon. Однако в 2018 году узбекский производитель продал всего лишь 5184 авто. По мнению эксперта, причина спада продаж кроется в неправильной маркетинговой политике компании и неумении владеть инструментами пиара.

"С марта по май был большой отложенный спрос на автомобили Ravon. Предлагаемые машины предоплачивались клиентами и ожидались в течение двух с половиной-трех, а то и четырех месяцев. Это недопустимо большой срок, когда идет война среди брендов за покупателя. Четыре месяца держать без автомобиля покупателя, который отдал свои деньги, в корне неправильно", - подчеркивает Добин в эфире радио Sputnik Узбекистан.

По его мнению, также на низкие продажи повлияла информация о том, что увеличится стоимость автомобилей Ravon. Эта новость напугала потенциальных покупателей.

Автоэксперт обратил внимание на то, что в конце 2018 года "АвтоВАЗ" полностью обновил модельный ряд Granta.

"Это сразу шесть автомобилей в шести кузовах, которые уже начали продаваться. Цены такие же, а иногда даже ниже тех цен, которые предлагает Ravon. При таком количестве дилерских центров и официальных авторизированных сервисов у "АвтоВАЗа" GM Uzbekistan сложно конкурировать, тем более наращивать продажи", - говорит Добин.

Однако он отметил, что несмотря на то, что сегодня авто Ravon предназначены для адресной аудитории, "GM Uzbekistan остается на российском рынке, чем не могут похвастаться многие западные бренды".

"Это, скорее, вызывает уважение", - уверен Добин.

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