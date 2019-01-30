16:33 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Семен Багдасаров
Sputnik / Владимир Трефилов

Багдасаров о потенциальной причине радикализации Узбекистана

Радио
Получить короткую ссылку
62 0 0

Одна из главных причин того, почему в Средней Азии относительно спокойная обстановка, — отъезд молодых людей в другие страны для работы, рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В последние годы в среднеазиатских государствах не совершаются теракты, отметил Семен Багдасаров. "Казалось бы, все спокойно", - говорит эксперт.

Разведка США считает Узбекистан уязвимым для радикальных течений >>>

"Но дело в том, что одна из главных причин этого — отъезд молодых людей на территорию в том числе Российской Федерации для работы. Это именно те люди, которые, находясь в соответствующих условиях, подвержены радикализму. А здесь уже наши спецслужбы их периодически арестовывают <…>. Это одна из причин, почему там относительно спокойно. Конечно, если люди вернутся, то радикализация неизбежна", — заявил Багдасаров Sputnik Узбекистан.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Последствия разрушительного торнадо на Кубе
Разрушительная стихия: как выглядит Гавана после торнадо
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054