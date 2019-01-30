Багдасаров о потенциальной причине радикализации Узбекистана

Одна из главных причин того, почему в Средней Азии относительно спокойная обстановка, — отъезд молодых людей в другие страны для работы, рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В последние годы в среднеазиатских государствах не совершаются теракты, отметил Семен Багдасаров. "Казалось бы, все спокойно", - говорит эксперт.

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"Но дело в том, что одна из главных причин этого — отъезд молодых людей на территорию в том числе Российской Федерации для работы. Это именно те люди, которые, находясь в соответствующих условиях, подвержены радикализму. А здесь уже наши спецслужбы их периодически арестовывают <…>. Это одна из причин, почему там относительно спокойно. Конечно, если люди вернутся, то радикализация неизбежна", — заявил Багдасаров Sputnik Узбекистан.

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