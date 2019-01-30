Кошкин об отсутствии Узбекистана в рейтинге безопасных стран: ошибочка вышла

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин пояснил, стоит ли доверять рейтингу самых безопасных стран мира от Global Finance.

Узбекистан не вошел в рейтинг самых безопасных стран мира, опубликованный журналом Global Finance. Из государств Центральной Азии наиболее высокое место занял Казахстан - он расположился на 44-й строке. Таджикистан стал 68-м, а Кыргызстан - 89-м. Россия оказалась в рейтинге на 108-м месте.

"Эксперты, составлявшие рейтинг ангажированы под некую геополитическую форму разделения на "своих"и "чужих". Подобного рода подходы и могли привести с искажениям, когда Россия оказалась на 108 строчке, а Узбекистан, который стал с нами активно взаимодействовать, вообще не приняли во внимание", - заявил он.

При составлении рейтинга страны оценивали по нескольким критериям: вероятности возникновения военного конфликта, уровню угрозы для безопасности граждан, уровню экономического развития, а также вероятности возникновения природной катастрофы.