В рейтинг самых безопасных стран мира вошли только три государства ЦА

Первые три строчки заняли Исландия, Швейцария и Финляндия, а страны Центральной Азии оказались выше России.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан не вошел в рейтинг самых безопасных стран мира, опубликованный журналом Global Finance.

Первые три строчки рейтинга заняли Исландия, Швейцария и Финляндия соответственно.

Из стран Центральной Азии наиболее высокое место занял Казахстан - он расположился на 44-й строке. Таджикистан стал 68-м, а Кыргызстан - 89-м.

Россия оказалась в рейтинге на 108-м месте.

Страны оценивали по нескольким критериям: вероятности возникновения военного конфликта, уровню угрозы для безопасности граждан, уровню экономического развития, а также вероятности возникновения природной катастрофы.

Ранее специалисты интернет-сервиса для путешественников Wegoplace включили Узбекистан в список самых безопасных стран для туризма по результатам отчета Solo Travel Safety Report 2019.