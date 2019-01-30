13:56 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Рейтинг стран

В рейтинг самых безопасных стран мира вошли только три государства ЦА

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0

Первые три строчки заняли Исландия, Швейцария и Финляндия, а страны Центральной Азии оказались выше России.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан не вошел в рейтинг самых безопасных стран мира, опубликованный журналом Global Finance.

Первые три строчки рейтинга заняли Исландия, Швейцария и Финляндия соответственно.

Из стран Центральной Азии наиболее высокое место занял Казахстан - он расположился на 44-й строке. Таджикистан стал 68-м, а Кыргызстан - 89-м. 

Россия оказалась в рейтинге на 108-м месте.

Страны оценивали по нескольким критериям: вероятности возникновения военного конфликта, уровню угрозы для безопасности граждан, уровню экономического развития, а также вероятности возникновения природной катастрофы.

Ранее специалисты интернет-сервиса для путешественников Wegoplace включили Узбекистан в список самых безопасных стран для туризма по результатам отчета Solo Travel Safety Report 2019.

 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Подвесной мост в Ташкенте
Как возводят уникальный пешеходный мост в Ташкенте - видео
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054