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Александр Шатилов
© Foto : из личного архива автора

Шатилов: политологов для Узбекистана сейчас готовят в основном западные вузы

Радио
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Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов прокомментировал возобновление подготовки политологов в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте.

В Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД), расположенном в Ташкенте, с 2019-2020 учебного года вновь начнут готовить кадры в области политических наук. Создание кафедры "Политология" одобрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева.

"В Центральной Азии отношение к политологии было достаточно сложным. Потому что сразу после развала СССР там установились жесткие патерналистские традиционные политические режимы, построенные на безапелляционности решений власти. В то время как политология предполагает определенный анализ, исследование и выработку рекомендаций органам власти и управления", - пояснил Шатилов.

Он добавил, что пока студенты-политологи из Узбекистана и Таджикистана учатся в основном в западных вузах.




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