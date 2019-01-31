В УМЭД возобновят подготовку политологов

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД), расположенном в Ташкенте, с 2019-2020 учебного года вновь начнут готовить кадры в области политических наук. Создание кафедры "Политология" одобрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева.
Утверждены следующие квоты приема на следующий учебный год: 20 бакалавров по направлению "Политология" (из них пять — на грантовой основе), десять магистров по специальности "Прикладная политология" (два — на грантовой основе), а также четыре базовых докторанта и два докторанта по специальности "Политическая наука".
К обучению студентов планируется привлечь ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, проживающих в других странах.
Университет Инха в Ташкенте будет сотрудничать с южнокорейской IT-компанией >>>