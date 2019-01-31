В УМЭД возобновят подготовку политологов

Постановлением президента предусмотрено выделение грантов на исследования в сфере политологии в рамках государственных научно-технических программ.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД), расположенном в Ташкенте, с 2019-2020 учебного года вновь начнут готовить кадры в области политических наук. Создание кафедры "Политология" одобрено постановлением президента республики Шавката Мирзиёева.

Утверждены следующие квоты приема на следующий учебный год: 20 бакалавров по направлению "Политология" (из них пять — на грантовой основе), десять магистров по специальности "Прикладная политология" (два — на грантовой основе), а также четыре базовых докторанта и два докторанта по специальности "Политическая наука".

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Как отмечается в документе, решение направлено на "повышение эффективности подготовки кадров в сфере политических наук, проведение комплексных системных исследований в области становления и развития гражданского общества, политических основ национальной государственности, формирование и реализацию внутренней и внешней политики государства в условиях глобализации, выработку <…> научно обоснованных рекомендаций и программ по углублению общественно-политических реформ".

К обучению студентов планируется привлечь ведущих зарубежных экспертов, в том числе соотечественников, проживающих в других странах.

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