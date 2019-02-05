Лавров о допсоглашениях, которые подпишет РФ для таджикских мигрантов

Необходимо, чтобы приезжающие в Россию мигранты четко знали, кто их работодатель и что работа, которую им предлагают, легальна, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Таджикистан.
"В частности, нам надо подписать соглашение о тех самых пенсиях. Соглашение по пенсиям для таджикских мигрантов уже лежит на столе, мы сегодня говорили о том, что его надо поскорее подписать", — сказал министр.
Он подчеркнул, что пакет документов, которые требуются для того, чтобы сфера миграции вышла из тени окончательно и стала полностью легальной, комфортной для самих граждан Таджикистана, будет подписан в ближайшее время.
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В прошлом году на территорию РФ въехало 17 миллионов иностранных граждан, пишет Sputnik Таджикистан. На сегодняшний день в стране находятся около десяти миллионов иностранцев.
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