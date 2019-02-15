Бижев: в ЦА появится опорный пункт объединенной системы ПВО

"Это один из важных этапов формирования и совершенствования системы противовоздушной обороны стран СНГ. Мы к этому давно шли. В Таджикистане будет находиться оригинальный командный пункт, который будет управлять Центрально-Азиатским регионом. На нем будут замыкаться средства ПВО Кыргызстана и Таджикистана, вестись радиолокационная разведка и выполняться те же функции, что выполняет ПВО России. Оттуда вся информация будет отправляться на российский центральный командный пункт", - рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Он обратил внимание на то, что это очень удобно при принятии решений в форс-мажорных обстоятельствах, поскольку реакция реагирования будет намного быстрее.