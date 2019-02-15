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Заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединения системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Магомедович Бижев.
© Sputnik / Владимир Федоренко

Бижев: в ЦА появится опорный пункт объединенной системы ПВО

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Генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал, как будет проходить совершенствование системы противовоздушной обороны стран СНГ.

"Это один из важных этапов формирования и совершенствования системы противовоздушной обороны стран СНГ. Мы к этому давно шли. В Таджикистане будет находиться оригинальный командный пункт, который будет управлять Центрально-Азиатским регионом. На нем будут замыкаться средства ПВО Кыргызстана и Таджикистана, вестись радиолокационная разведка и выполняться те же функции, что выполняет ПВО России. Оттуда вся информация будет отправляться на российский центральный командный пункт", - рассказал эксперт в эфире Sputnik Таджикистан.

Он обратил внимание на то, что это очень удобно при принятии решений в форс-мажорных обстоятельствах, поскольку реакция реагирования будет намного быстрее. 

Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, Центральная Азия



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