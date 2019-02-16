"Мужчина – добытчик, женщина – сиделка!" Зачем нужны гендерные стереотипы?

Почему стереотипы так живучи? Актуальны ли они спустя десятки, а то и сотни лет существования? Какие изменения принёс XXI век? А может, в стереотипах есть польза?

Мужчина должен быть во всём лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает её, ведь она всегда говорит только намёками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это: набор стереотипов или повседневная действительность?

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В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" разбираются самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах.

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