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"Мужчина – добытчик, женщина – сиделка!" Зачем нужны гендерные стереотипы?

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Почему стереотипы так живучи? Актуальны ли они спустя десятки, а то и сотни лет существования? Какие изменения принёс XXI век? А может, в стереотипах есть польза?

Элина Жгутова
© Общественная палата
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Мужчина должен быть во всём лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает её, ведь она всегда говорит только намёками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это: набор стереотипов или повседневная действительность?

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В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" разбираются самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах.

Слушайте подкасты РИА Новости

 




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