"Мужчина – добытчик, женщина – сиделка!" Зачем нужны гендерные стереотипы?

Мужчина должен быть во всём лучше своей женщины: сильнее, умнее, успешнее в карьере. При этом он почти не понимает её, ведь она всегда говорит только намёками. Но она не отчаивается и не оставляет попыток изменить его к лучшему. Что это: набор стереотипов или повседневная действительность?
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В новом эпизоде подкаста "ЯсноПонятно" разбираются самые стереотипные стереотипы о мужчинах и женщинах.
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