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Брачный контракт – мнимая безопасность или гарантия счастья

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Нужны ли брачные контракты и насколько они помогают регулировать отношения в современной семье, рассуждали ведущие радиошоу на Sputnik Кыргызстан.

Тема брачных договоров актуальна не только в Кыргызстане, но и в Узбекистане. Так, хокимият Наманганской области предложил внести в Семейный кодекс Узбекистана поправки, запрещающие органам ЗАГС регистрировать молодоженов, не заключивших брачный контракт.

Депутаты Жогорку Кенеша Казахстана также предложили молодоженам заключать контракты, однако юристы посчитали инициативу бесперспективной.

Итак, кому более выгодны брачные контракты, мужчинам или женщинам, помогает ли договор сохранить семью – слушайте в подкасте Sputnik Кыргызстан.




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