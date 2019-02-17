В Наманганской области предложили сделать брачные контракты обязательными

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Наманганский областной хокимият внес предложение добавить в Семейный Кодекс статью о составлении брачного контракта между молодоженами, следует из сообщения в Telegram-канале министерства юстиции Узбекистана.
В соответствии с предложенными поправками брак между лицами, не составившими брачный контракт, органы ЗАГСа регистрировать не будут.
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Напомним, руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег.
Опрос
- Нет, это убивает романтику9.3% (16)
- Да, тогда молодожены будут относиться к браку ответственнее40.8% (70)
- Да, это поможет избежать проблем при возможном разводе37.2% (64)
- Нет, потому что неправильно в день свадьбы думать о разводе11.0% (19)
- Я уже заключил(а) брачный контракт1.7% (3)
При этом 10,7% респондентов не хотели бы в день свадьбы думать о разводе, а 9.4% отметили, что заключение брачного контракта убивает романтику в семейных отношениях. И лишь у 1,9% участников опроса брачный контракт уже есть.
Сообщалось, что в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.