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Свадебные кольца

В Наманганской области предложили сделать брачные контракты обязательными

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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В Семейный кодекс Узбекистана предложено внести поправки, запрещающие органам ЗАГС регистрировать молодоженов, не заключивших брачный контракт.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Наманганский областной хокимият внес предложение добавить в Семейный Кодекс статью о составлении брачного контракта между молодоженами, следует из сообщения в Telegram-канале министерства юстиции Узбекистана.

В соответствии с предложенными поправками брак между лицами, не составившими брачный контракт, органы ЗАГСа регистрировать не будут.

Жених и невеста на бракосочетании
flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
Договор вместо ссор: узбекистанцев могут обязать заключать брачные контракты
Брачный контракт — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае расторжения брака, в настоящее время его составление является добровольным.

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Напомним, руководитель отдела по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи НИПЦ "Оила" Гулнора Ишанханова заявила ранее, что пора пересмотреть нормы Семейного кодекса Узбекистана, касающиеся брачного договора и пойти по пути обязательного заключения брачного договора. По ее мнению, таким образом можно будет предотвратить вмешательство третьих лиц в семейные отношения, лишение после развода одного из супругов, а иногда и детей, жилья и денег. 

Опрос

Нужно ли сделать заключение брачного контракта обязательным в Узбекистане?
  • Нет, это убивает романтику
    9.3% (16)
  • Да, тогда молодожены будут относиться к браку ответственнее
    40.8% (70)
  • Да, это поможет избежать проблем при возможном разводе
    37.2% (64)
  • Нет, потому что неправильно в день свадьбы думать о разводе
    11.0% (19)
  • Я уже заключил(а) брачный контракт
    1.7% (3)
Проголосовали: 154
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Как следует из результатов опроса Sputnik, 41,5% респондентов поддерживают введение в Узбекистане обязательных брачных контрактов, поскольку считают, что в таком случае молодожены будут относиться к созданию семьи ответственнее. Еще 36,5% участников опроса полагают, что наличие брачного контракта поможет избежать проблем при возможном разводе.

При этом 10,7% респондентов не хотели бы в день свадьбы думать о разводе, а 9.4% отметили, что заключение брачного контракта убивает романтику в семейных отношениях. И лишь у 1,9% участников опроса брачный контракт уже есть.

 

Сообщалось, что в течение 2018 года в нотариальных конторах Узбекистана было заключено 219 брачных договоров на 311,4 тысячи браков.

 




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