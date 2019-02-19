Камилов назвал семь условия стабильного развития Центральной Азии

По словам главы внешнеполитического ведомства Узбекистана, Центральная Азия сегодня стоит перед важными вызовами, справиться с которым можно только благодаря консолидированным усилиям всей пятерке стран.

"Мы находимся по соседству с нестабильными регионами, в том числе с Афганистаном, поэтому подвержены угрозам наркотрафика, экстремизма и терроризма. Залог безопасности и стабильности в ЦА в том числе и в мирном разрешении афганского конфликта", — отметил Абдулазиз Камилов в своем выступлении.

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При этом министр назвал семь условий, которые также будут способствовать процветанию и укреплению мира в ЦА. Среди них он упомянул регулярные политические контакты на самом высоком уровне, развитие торгово-логистических коридоров с упрощенными таможенными процедурами, культурно-гуманитарное взаимодействие, а также тесное сотрудничество в решении вопросов водопользования и экологии. Камилов заметил, что в отношениях центральноазиатской пятерки уже наметились существенные успехи: так товарооборот Узбекистана с соседними государствами вырос более чем на 50%.

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