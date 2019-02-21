Баранец: противостояние России и Запада достигло апогея

Военный эксперт, обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в финальной части которого он заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет средней и меньшей дальности Россия предпримет "зеркальные" действия.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал понять западным партнерам, что Россия может быть исключительно суверенной и никакой другой. При этом он предложил математически просчитать варианты ответа на любую агрессию в сторону России.

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Сейчас на Западе снова начнут "скулить", что Владимир Путин "стращает", "бряцает оружием", отметил Виктор Баранец. Но послание президента читается совсем иначе.

"Не хочу сказать, что это последнее предупреждение. Я бы даже хотел сказать, что это еще одна и самая сильная попытка Путина призвать Запад к военно-политическому компромиссу, диалогу, консультациям, договорам. Мы сегодня видим, что точка противостояния, тем более в разработке новейших вооружений, достигла апогея, какой может быть сравним разве что с Карибским кризисом 1962 года, когда мир просто висел на волоске", — заявил Баранец в эфире Sputnik Беларусь.

По его словам, Путин призвал Запад остановиться и найти компромисс.

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