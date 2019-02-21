Баранец: противостояние России и Запада достигло апогея

Путин высказался о "подхрюкивающих" сателлитах США в вопросе выхода из ДРСМД >>>
Сейчас на Западе снова начнут "скулить", что Владимир Путин "стращает", "бряцает оружием", отметил Виктор Баранец. Но послание президента читается совсем иначе.
"Не хочу сказать, что это последнее предупреждение. Я бы даже хотел сказать, что это еще одна и самая сильная попытка Путина призвать Запад к военно-политическому компромиссу, диалогу, консультациям, договорам. Мы сегодня видим, что точка противостояния, тем более в разработке новейших вооружений, достигла апогея, какой может быть сравним разве что с Карибским кризисом 1962 года, когда мир просто висел на волоске", — заявил Баранец в эфире Sputnik Беларусь.
По его словам, Путин призвал Запад остановиться и найти компромисс.
Полный комментарий военного эксперта слушайте в радиоподкасте.