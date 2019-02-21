Арифджанова: "Тюбетейка" невозможна без любви

В 2019 году слоган фестиваля - "Тюбетейка - это любовь".
"Ничего невозможно сделать без любви, любви хочется всем, и это должно быть взаимно. Столько любви несут те люди, которые приходят сюда", - объясняет Арифджанова корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Она отмечает, что в этому году на мероприятии выступят лекторы, которые расскажут об истории текстиля и его связи с русской и восточной культурами.
"Гостей выставки ждет интересная история о ткацких станках с традиционными узбекскими и русскими тканями", - говорит куратор фестиваля.
Кроме того, новшеством выставки станет музейная аллея, где будут представлены исторические костюмы, текстиль и старинные украшения.
Также на фестиваль в Москву приедут именитые гости.
"К нам приехал мастер-керамист из Бухары Алишер Нарзуллаев, мирового уровня миниатюрист, реставратор Британской библиотеки Давлат Тошев", - рассказала она.
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