Арифджанова: "Тюбетейка" невозможна без любви

В Москве второй год подряд проходит восточный базар "Тюбетейка". Куратор выставки Фатима Арифджанова рассказала, какие новшества ждут гостей и участников мероприятия.

В 2019 году слоган фестиваля - "Тюбетейка - это любовь".

"Ничего невозможно сделать без любви, любви хочется всем, и это должно быть взаимно. Столько любви несут те люди, которые приходят сюда", - объясняет Арифджанова корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Она отмечает, что в этому году на мероприятии выступят лекторы, которые расскажут об истории текстиля и его связи с русской и восточной культурами.

Sputnik Объединяющая "Тюбетейка" 14

"Гостей выставки ждет интересная история о ткацких станках с традиционными узбекскими и русскими тканями", - говорит куратор фестиваля.

Кроме того, новшеством выставки станет музейная аллея, где будут представлены исторические костюмы, текстиль и старинные украшения.

Также на фестиваль в Москву приедут именитые гости.

"К нам приехал мастер-керамист из Бухары Алишер Нарзуллаев, мирового уровня миниатюрист, реставратор Британской библиотеки Давлат Тошев", - рассказала она.

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