Узбекский мастер: Константин Симонов спас гиждуванскую керамику от забвения

Мастер в шестом поколении из Бухарской области Алишер Нарзуллаев рассказал об истории своей семьи и о том, как легендарный советский писатель сохранил для потомков уникальное традиционное ремесло с тысячелетней историей.

Алишер Нарзуллаев в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, что до 30-х годов прошлого века в Бухарской области порядка 70 семей занимались керамикой. Но потом появилась пластмассовая и металлическая посуда, и власти перестали заботиться о продолжении и сохранении традиций. В конце концов все мастерские обанкротились, и в 1961 году закрыли последнюю мастерскую, в которой работали отец и дед мастера.

"В этот момент Бог послал к нам Константина Михайловича Симонова (легендарный советский писатель, поэт и журналист, автор знаменитого стихотворения "Жди меня, и я вернусь". – Ред.). Он был у нас в командировке, и по его рекомендации моего отца и дедушку приняли в Союз художников СССР. Им выделили материальную помощь, и на эти деньги отец построил мастерскую, в которой я сейчас и работаю", - поделился он.

Полное интервью - в аудиофайле.