Хроленко: Россия постоянно наблюдает отработки "скрытного вторжения"

Военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна о том, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, главная особенность которой заключается в "скрытном вторжении" вглубь территории противника.

"Страны Балтии — это не только "слабое звено" блока НАТО, но и, условно говоря, единственно возможное направление для удара "скрытного вторжения", о котором говорил генерал Дэвид Голдфейн. Элементы отработки "скрытного вторжения" мы наблюдаем постоянно", — сказал Александр Хроленко.

Это, к примеру, полеты на сверхнизких высотах, которые постоянно отрабатываются в странах Балтии истребителями НАТО. Таким образом прощупывается система противовоздушной обороны России, отметил эксперт.

"Ищут лазейки, слабые места, где можно проскочить, пересечь границу России, нанести удар по Москве, Петербургу и другим целям, — сказал Хроленко. — В этом смысле страны Балтии заслуживают наибольшего внимания Министерства обороны России, что, собственно, и происходит".

Эксперт напомнил: невозможно пересечь границу России и не "засветиться" на радарах. И это должны понимать все, кто верит в "невидимость" американских самолетов типа F-35.

"Истребители F-35 — конечно, продвинутые самолеты, пятого поколения, но все же они созданы самонадеянными конструкторами, которые предполагают, что все дальнейшие войны Америки будут с противниками типа Югославии, Ирака. То есть заведомо слабыми по всем параметрам противниками. Но Россия — это не большая Югославия и не большой Ирак", — подчеркнул Хроленко и добавил, что Россия внимательно смотрит в сторону балтийских стран и не питает иллюзий относительно размещения там аэродромов и самолетов.

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