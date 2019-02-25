Ветеран афганской войны рассказал о задачах, которые выполняли вертолетчики

Кавалер орденов "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и "Манаса" III степени Адиль Жумабаев рассказал, какие функции он и его однополчане выполняли на афганской войне.

В эфире Sputnik Кыргызстан Адиль Жумабаев рассказал, на каких вертолетах он летал 30 лет назад и какие задачи были возложены на него командованием.

© Sputnik / Привет из СССР: судьба советских объектов в Афганистане 12

В этом году исполнилось ровно 30 лет с момента окончательного вывода советских войск из Афганистана. Вертолетчики сыграли важную роль в той войне: благодаря своей универсальности пилоты часто выполняли нестандартные задачи.

"Я летал на Ми-24. Во время посадки больших самолетов мы, вертолетчики, должны были прикрывать аэропорты. Кроме того, во время осмотра караванов Ми-8 высаживали десант, а мы патрулировали воздух и в случае чего должны были прийти на помощь", — объяснил бывший военнослужащий.

Жумабаев отмечает, что сегодня, спустя 30 лет после войны в Афгане, он приятно удивлен тем, что молодое поколение афганцев очень доброжелательно отзывается о советских солдатах и подчеркивает, что СССР построил в стране много важных объектов.