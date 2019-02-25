Демограф: родственные браки в Узбекистане — отголосок арабской традиции

В Узбекистане намерены искоренить практику браков между близкими родственниками, которая еще встречается в отдаленных регионах. По мнению антрополога, демографа, профессора ВШЭ Андрея Коротаева, в современном мире такие союзы себя почти изжили.

Эксперт подчеркнул, что традиция создания семей с близкими, например, двоюродными родственниками, имеет арабские, а не исламские корни.

"Если в Казахстане или Кыргызстане это особо не принято, то Узбекистан, Таджикистан или Туркменистан, попавшие в свое время под арабское господство, имеют отголоски этой культуры. В Коране нигде не прописано, что подобные браки желательны или одобряются. Другое дело, что для сельских жителей в этом был определенный резон – это позволяло сохранять хозяйство и имущество. Однако сейчас даже этот аспект себя изжил и на практике почти не действует", — подчеркнул Коротаев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

При этом антрополог заметил, что генетические последствия от родственных союзов на сто процентов учеными не изучены. Так, в общинах, которые многие годы практикуют такие браки, негативные последствия уже нивелировались, в то время как в традиционном обществе отклонение от нормы вполне может иметь опасные последствия для потомства.

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