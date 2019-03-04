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Алексей Зубец
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Экономист: России есть чем помочь Узбекистану при вступлении в ВТО

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец уверен, что республика движется в правильном направлении путем интеграции в мировую торговлю.

По словам экономиста, переговоры Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию вполне укладываются в линию, выстраиваемую властями республики.

"Стремление Узбекистана выстроить открытые отношения с другими странами стоит только приветствовать. Это привлечет инвесторов и будет способствовать развитию производства. Это большая республика с диверсифицированной экономикой. Страна заинтересована в выходе своих товаров на международные рынки, а вступление в ВТО станет в этом большим подспорьем", — отметил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО
© WTO
Узбекистан и Россия обсудили присоединение республики к ВТО
По словам Зубца, на организационные моменты может уйти немало времени, однако, учитывая мировую долю в торговле, вряд ли этот процесс затянется надолго, как это было с Китаем или Россией. Говоря об опыте РФ, экономист подчеркнул, что Москва может оказать содействие Ташкенту в ряде сфер, в которых имеет богатый опыт отстаивания своих экономических интересов.

"В автомобилестроении, в сфере оказания финансовых услуг и в производстве сельхозпродукции опыт России может быть востребован и Узбекистаном, и другими странами, стремящимися вступить в ВТО", — заключил Зубец.

Ранее стало известно, что процедура присоединения республики к Всемирной торговой организации может занять до полутора-двух лет.




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