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© Sputnik / Григорий Сысоев

Захарова о том, почему сессия комиссии ООН в Вене будет судьбоносной для ЦА

Радио
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 марта примет участие в 62-й сессии комиссии ООН по контролю за наркотическими средствами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мероприятие может стать судьбоносным для решения этой проблемы.

По итогам заседания предстоит определить будущее межгосударственной системы контроля над наркотиками, заявила Мария Захарова.

"Российская делегация намерена четко проводить линию на необходимость последовательного выполнения положений трех антинаркотических конвенций ООН и недопущения легализации так называемых легких наркотиков, — сообщила официальный представитель МИД России в ходе брифинга. — Как и прежде, особое внимание будет уделено наркоситуации на территории Афганистана, которая не имеет видимых признаков к улучшению".

На сегодняшний день Афганистан является главным источником наркотической угрозы в мире. Из всего выращенного опиумного мака 90% приходится именно на эту страну. Запрещенные вещества попадают и в Россию, и в страны Европы, и в США.

Наркотики из Афганистана
© Sputnik /
Афганская угроза "белой смерти"
По словам Марии Захаровой, Сергей Лавров намерен призвать международное сообщество к консолидации усилий в противодействие таким современным вызовам, как распространение наркотиков посредством Сети, появление новых психоактивных веществ, а также финансирование терроризма за счет наркотрафика.

"Отдельный разговор предстоит по теме укрепления статуса Международного комитета по контролю над наркотиками, который осуществляет мониторинг выполнения государствами их конвенционных антинаркотических обязательств, — сказала Захарова.  — Российская делегация вносит соответствующий проект резолюций, который, надеемся, получит широкое одобрение".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
Афганистан, наркотики, наркотрафик, МИД России, Мария Захарова



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