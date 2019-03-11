Захарова о том, почему сессия комиссии ООН в Вене будет судьбоносной для ЦА

"Российская делегация намерена четко проводить линию на необходимость последовательного выполнения положений трех антинаркотических конвенций ООН и недопущения легализации так называемых легких наркотиков, — сообщила официальный представитель МИД России в ходе брифинга. — Как и прежде, особое внимание будет уделено наркоситуации на территории Афганистана, которая не имеет видимых признаков к улучшению".
На сегодняшний день Афганистан является главным источником наркотической угрозы в мире. Из всего выращенного опиумного мака 90% приходится именно на эту страну. Запрещенные вещества попадают и в Россию, и в страны Европы, и в США.
"Отдельный разговор предстоит по теме укрепления статуса Международного комитета по контролю над наркотиками, который осуществляет мониторинг выполнения государствами их конвенционных антинаркотических обязательств, — сказала Захарова. — Российская делегация вносит соответствующий проект резолюций, который, надеемся, получит широкое одобрение".
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