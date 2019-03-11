Экономист об участии Узбекистана в ТРАСЕКА: России не о чем беспокоиться

Шавкат Мирзиёев утвердил "дорожную карту" по кардинальному совершенствованию грузовых и пассажирских перевозок в Узбекистане. До конца марта профильные ведомства должны внести в правительство заключение о возможности присоединения Узбекистана к соглашению о совместном финансировании постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА.
Она подчеркивает, что в большей степени речь идет о модернизации существующих путей, возможности гармонизации законодательств в отношениях между странами-участницами.
"Для Узбекистана, это возможность выхода через Каспий в Черное море. Я не думаю, что это будет большим напряжением для Российской Федерации, потому что сегодня Узбекистан ввозит через Россию много товаров", — обращает внимание Кузьмина.
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