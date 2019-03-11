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Заведующая сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина
Sputnik / Александр Натрускин

Экономист об участии Узбекистана в ТРАСЕКА: России не о чем беспокоиться

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Заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина рассказала, зачем Узбекистан активизирует сотрудничество в рамках проекта транспортного коридора ТРАСЕКА.

Шавкат Мирзиёев утвердил "дорожную карту" по кардинальному совершенствованию грузовых и пассажирских перевозок в Узбекистане. До конца марта профильные ведомства должны внести в правительство заключение о возможности присоединения Узбекистана к соглашению о совместном финансировании постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Пробка из фур на границе
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекистан активизирует сотрудничество в рамках проекта ТРАСЕКА
"Для Узбекистана важен любой транспортный проект. Узбекистан – это не просто государство, которое не имеет выхода к морю, а все страны, которые окружают республику, тоже не имеют выхода к морю. Из экономической точки зрения это очень важный вопрос для Узбекистана", - говорит эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Она подчеркивает, что в большей степени речь идет о модернизации существующих путей, возможности гармонизации законодательств в отношениях между странами-участницами.

"Для Узбекистана, это возможность выхода через Каспий в Черное море. Я не думаю, что это будет большим напряжением для Российской Федерации, потому что сегодня Узбекистан ввозит через Россию много товаров", — обращает внимание Кузьмина.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Транспортный коридор, Водный транспорт, Транспорт, Каспийское море, черное море, Узбекистан



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