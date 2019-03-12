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Борис Лордкипанидзе
© Недуг.ру

Врач: о репродуктивном здоровье надо начинать заботиться еще с младенчества

Радио
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Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе считает, что государству необходимо заботиться о репродуктивном здоровье не только взрослых граждан, но и детей.

Шавкат Мирзиёев подписал закон "Об охране репродуктивного здоровья граждан", в котором прописаны процедуры аборта и хирургической контрацепции.

Беременная женщина
© unsplash / Michalina
Аборты и контрацепция: утвержден закон о репродуктивном здоровье
"Репродуктивное здоровье – широкое понятие. Его поддержка - это не только экстракорпоральное оплодотворение или роды и беременность. По большому счету, вклад в репродуктивное здоровье должен начинаться с момента появления ребенка на свет. С детского сада человека должно сопровождать государство, с точки зрения его адекватного питания, отдыха, условий обучения, программ, поддерживающих знания в области репродуктивного здоровья", - отмечает эксперт.

Лордкипанидзе обращает внимание на то, что медицинское сопровождение должно присутствовать на протяжении всей жизни человека.

Теги:
врач, беременность, здоровье, закон, Узбекистан



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