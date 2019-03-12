Врач: о репродуктивном здоровье надо начинать заботиться еще с младенчества

Лордкипанидзе обращает внимание на то, что медицинское сопровождение должно присутствовать на протяжении всей жизни человека.
Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе считает, что государству необходимо заботиться о репродуктивном здоровье не только взрослых граждан, но и детей.
Лордкипанидзе обращает внимание на то, что медицинское сопровождение должно присутствовать на протяжении всей жизни человека.
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