Хамракулова о том, как Навруз объединяет народы

"Это праздник действительно объединяет народы. Недавно мне звонил москвич, русский человек, он поинтересовался, когда будет Навруз. Я сообщила про дату и время, он сказал — я так хочу попасть на ваш Навруз, был уже два раза и в последний даже не хотел уходить, такая была великолепная атмосфера!", — рассказала Хамракулова Sputnik Таджикистан.
Напомним, гостей ВДНХ 24 марта ждут фестиваль плова, большой концерт с участием известных исполнителей, соревнования по борьбе на поясах и многое другое.
В прошлом году празднование посетили около 40 тысяч человек.