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Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова
Sputnik

Хамракулова о том, как Навруз объединяет народы

Радио
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Праздник по случаю Навруза в Москве стал важной площадкой для межкультурного диалога, считает глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.

В Москве Навруз отметят 24 марта на территории 75-го павильона ВДНХ. По словам главы Таджикского культурного центра Хуршеды Хамракуловой, одного из организаторов, Навруз теперь не только праздник — он превратился в культурно-политическое событие.

"Это праздник действительно объединяет народы. Недавно мне звонил москвич, русский человек, он поинтересовался, когда будет Навруз. Я сообщила про дату и время, он сказал — я так хочу попасть на ваш Навруз, был уже два раза и в последний даже не хотел уходить, такая была великолепная атмосфера!", — рассказала Хамракулова Sputnik Таджикистан.

Напомним, гостей ВДНХ 24 марта ждут фестиваль плова, большой концерт с участием известных исполнителей, соревнования по борьбе на поясах и многое другое.

В прошлом году празднование посетили около 40 тысяч человек.

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Теги:
Москва, праздник, Навруз



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