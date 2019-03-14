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Актёр Юрий Стоянов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Юрий Стоянов: в Узбекистан надо ехать не просто в гости, а к друзьям

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Народный артист России, актер и режиссер Юрий Стоянов стал почетным послом туристического бренда Узбекистана в РФ. По его мнению, главная ценность этой республики – сами люди.

Юрий Стоянов напомнил, что его связывает с Узбекистаном личная семейная история, поэтому он не понаслышке знает, что такое восточное гостеприимство.

Актер Юрий Стоянов
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Юрий Стоянов расскажет российским туристам, зачем стоит ехать в Узбекистан
"Моя мама была спасена в Ташкенте в годы эвакуации. Ее там выкормили, вырастили и отпустили обратно в большой Союз. Ее рассказы были такими пронзительными, наполненными благодарностью и нежностью к этим очень добрым и простым людям. Я сам не раз бывал в Узбекистане и хочу сказать, что туда надо ехать не в гости, а к друзьям. Даже их рефлекторный жест при приветствии – это демонстрация искреннего чуткого отношения к каждому гостю", — подчеркнул Стоянов.

Он добавил, что всеми своими силами и возможностями будет рассказывать россиянам об этой стране, о ее истинных ценностях и традициях.

"Я знаю очень много замечательных людей из мира искусства и науки, которые были выходцами из Узбекистана. Причем. Это зачастую не узбеки, а люди других национальностей, оказавшиеся волей судьбы в этой республике. Я лишь небольшой осколочек этого большого сообщества, которое будет гуманитарно, творчески и медийно продвигать Узбекистан в знак благодарности этому удивительному народу", — заключил артист.

Полный комментарий актера слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Искусство, Туризм, Юрий Стоянов, Узбекистан



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